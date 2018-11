31-åring varetektsfengslet

Fredag formiddag ble 31-åringen fra Stavanger framstilt for varetektsfengsling i fire uker, for å ha vært voldelig mot samboeren. Både 31-åringen og samboeren benektet i etterkant at 31-åringen hadde utsatt henne for vold, men ifølge Stavanger tingrett «framstår forklaringene imidlertid ikke som troverdige». Det skriver Rogalands Avis.