30.000 cruiseturister denne uka

Det blir folksomt i Vågen i Stavanger når 11 cruiseskip har meldt sine anløp de neste sju dagene. Ifølge Aftenbladet er det totalt 30.000 passasjerer om bord på skipene. «Serenade of the Seas» (bildet) er ett av to skip som anløper mandag.