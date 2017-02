30 tatt i narkoaksjon mot ungdomsmiljø på Haugalandet

Med 25 beslutninger fra retten gikk politiet forrige uke til aksjon mot et miljø på Karmøy og i Haugesund. Resultatet var at det ble opprettet flere saker og tatt beslag i en større mengde narkotika. 30 personer ble pågrepet og ti av de pågrepne var under 18 år.

Bakgrunnen for aksjonen var at politiet over en periode har jobbet opp mot et ungdomsmiljø på Karmøy, skriver politiet i en pressemelding.

– Vi har sett et stadig tøffere miljø som bruker tyngre narkotiske stoffer, og som har veldig stor omgangskrets. Mange gjør også skadeverk, innbrudd, trusler og forskjellige brudd på seksual lovgivning, sier gruppeleder ved narkotika, vinning og forebyggende gruppe ved Karmøy lensmannskontor, Kim Skogland Pedersen.

– Bekymret for utviklingen

Målet er å forebygge, ifølge Skogland Pedersen. Politiet har også gjennomført flere uroaksjoner, og konfrontert mange personer i alderen 16-22 år.

– Vi er bekymret for den utviklingen vi har sett blant mange yngre personer den siste tiden i dette miljøet. Vi håper denne aksjonen vil bidra til å sette en stopper for noe av dette. I tillegg vil vi fortsette det forebyggende arbeidet med uforminsket styrke mot deler av miljøet, sier Pedersen.

– Hensikten er å forebygge videre kriminalitet og etablering av nye brukere. Vi ønsker å få disse bort fra uønsket adferd og skape klare retningslinjer videre, avslutter han.

Aksjonen ble utført gjennom samarbeid mellom politifolk fra store deler av tidligere Haugaland og Sunnhordland, i tillegg til forebyggende gruppe ved Karmøy og Haugesund, Utrykningspolitiet og Etterretningsseksjonen.