30 pågrepet i narkoaksjon

Politiet hadde nylig en større narkotikaaksjon mot et ungdomsmiljø på Haugalandet. Det ble tatt beslag i større mengder narkotika. Ti av de pågrepne var under 18 år. Aksjonen skjedde i forrige uke. Politiet har hatt miljøet under oppsyn over lengre tid.