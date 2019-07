30 millioner skal gjøre høyere utda

Regjeringen håper at flere skal få tilgang til høyere utdanning uten at de trenger å studere fast ved en universitet- eller høyskolecampus. – Nå bruker regjeringen 30 millioner kroner for å nå dette målet, opplyser utdanningsminister Iselin Nybø (V) til NTB.