3 av 4 frivillig bemannede redningsskøyter trenger folk

Halvparten av de totalt 50 skøytene i Norge har kun frivillig mannskap. Redningsskøyta «Sjømann» i Stavanger er en av dem. Skøyta er operativ hele døgnet, hele året og alt av mannskap jobber gratis.

Uten lønn

Andreas Kroglund Goa (20) er eletriker av yrke, men ønsker å bruke store deler av fritiden sin på sjøen for å hjelpe folk i nød. Sammen med et mannskap på tre er han på vakt utenfor Stavanger.

– Dette blir på mange måter en hobby, og jeg føler meg priveligert som får lov til å bidra. At jeg ikke får penger for denne jobben er ikke noe jeg tenker på.

20-åringen er vant til å være på sjøen, men som frivillig på redningsskøyta «Sjømann» er han helt fersk. Hittil har arbeidet kun gitt mersmak.

– Jeg har lært kjempemasse om førstehjelp, sikkerhet på sjøen og det å tenke seg om før du går ut i grov sjø, sier Goa.

Hvert år får redningsselskapet over tusen oppdrag hvor det er fare for at liv går tapt. Innsatsen fra de frivillige er ofte avgjørende.

– Det kreves vilje til å være med å lære, og det kreves at du har anledning til å stille opp, sier John Alfred Hustvedt (49) som er båtfører på «Sjømann».

Store forskjeller

Redningstjenesten i Stavanger har landets lengste venteliste med 110 frivillige på vent.

– Noen kommer inn og er sjøfolk, andre kommer inn og har knappest vært om bord i en båt. Men, noe av det viktigste er at de har vilje og ønske om å bidra her, så kan vi lære de mye av det praktiske tingene underveis, sier Hustvedt.

I Oslo, Bergen, Kristiansand, Mandal og spesielt Stavanger står totalt flere hundre personer i kø for å jobbe gratis på sjøen. I resten av landet er situasjonen en helt annen.

Behov for flere frivillige: Oslo Nei Stavanger Nei Mjøsa Ja Skjeberg Ja Moss Ja Tønsberg Ja Horten Ja Kristiansand Nei Mandal Nei Lillesand Ja Kragerø Ja Stord Ja Måløy Ja Solund og Gulen Ja Bergen Nei Aukra Ja Ålesund Ja Femunden Ja Trondheim Ja Namsos Ja Brønnøysund Ja Harstad Ja Alta Ja

Skøyter tas ut av beredskapen

– Vi trenger adskillig flere frivillige til Redningsselskapet, for ikke å slite ut de frivillige som vi allerede har, sier Torgeir Nergaard Berg i Redningsselskapet.

Innsatsen til de frivillige er verdt 100 millioner kroner i året. En utgift Redningsselskapet ikke har råd til å ta. At det er lettere å få folk til å melde seg til dugnad i sør kontra resten av landet, tror Nergaard Berg handler om antall innbyggere.

– Vi konkurrerer med andre fritidsaktiviteter, og det er nok ofte derfor vi har problemer med å få tak i folk på mindre steder, sier han.

Når det ikke er nok folk som melder seg til dugnad, blir skøytene tvunget til kai. Konsekvensen blir da at få må bidra oftere.

– Da må naboskøyter overlappe slik at vi opprettholder en best mulig beredskap, og de som du har på vakt, de må ta flere vakter. Så dette handler om å fordele arbeidsmengden, sier Nergaard Berg.

På nesten fem år har landets 50 redningsskøyter utført over 35.000 oppdrag: