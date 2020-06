2–2 mellom FKH og Kristiansund

I eliteseriekampen mot Kristiansund låg FKH under etter første omgang. Heimelaget utlikna tidleg i andre omgang. I det 70. minutt sørga Niklas Sandberg for at heimelaget leda 2-1, men det varte berre til Kristiansund på ny utlikna tre minutt etter.