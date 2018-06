2–1 siger til Klepp

Etter berre ni minuttar med spel tar bortelaget leiinga. Men to minutt etter utliknar Elisabeth Terdal, for Klepp. Etter elleve minutt viser måltavla 1–1. Vinnarmålet kjem ikkje før siste speleminutt. Ein viktig siger for Klepp-damene.