28 smittet på Nord-Jæren

I Stavanger er 14 nye personer koronasmittet siste døgn. To har usikker eller ukjent smittekilde. Ni personer er blitt koronasmittet i Sandnes siste døgn. Det pågår fortsatt smittesporing for tre av de smittede. I Sola er tre personer koronasmittet. En er smittet på reise i utlandet. I Randaberg er to personer smittet, begge er elever ved videregående skoler, og er smittet av nærkontakter.