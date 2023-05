28-åring tiltalt for å ha knivstukket sin far

En mann (28) er tiltalt for grov kroppsskade for å ha knivstukket sin far som følge av en krangel. Hendelsen skjedde i Eigersund i mai 2022.

Fornærmede, en mann i 60-årene, ble stukket i brystet, skriver Stavanger Aftenblad. Hendelsen fant sted på en privatadresse i Eigersund 2. mai 2022.

Mannen ble påført skader på flere indre organer og store blødninger, og skadene var livstruende, ifølge tiltalen.

Rettssaken er foreløpig ikke berammet.

(NTB)