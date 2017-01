– Det er ikke gjort noe funn som viser noe straffbart. Mye tyder på at mannen har falt ned og blitt slått i hjel, sier lensmann i Gjesdal, Kåre Birkeland til NRK.

Ble funnet av skolebarn

6. januar ble den 28 år gamle mannen funnet død i elva. Det var barn på vei hjem fra skolen som meldte fra at de så en person i vannet.

Kåre Birkeland er lensmann i Gjesdal. Foto: Siri Wichne Pedersen / NRK

– Han hadde skader på høyre del av brystkassen, og obduksjonen har avdekka at den ene lunga var punktert. Dette er trolig dødsårsaken, sier Birkeland.

Grundig etterforskning

Saken har vært etterforska som et mistenkelig dødsfall, men nå er det ifølge politiet ingenting som tyder på at noe kriminelt har skjedd.

– Vi har undersøkt, snakka med folk og sjekka ut muligheten for overvåkingsbilder. Vi gjorde et grundig etterforskningsarbeid fra starten, i tilfelle det skulle være noe straffbart forhold som lå til grunn for dødsfallet, sier Birkeland.

Politiet venter nå på en tilleggsrapport fra obdusentene, og foreløpig blir ikke saken henlagt hos politiet.