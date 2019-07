27-åring hoppet fra ferje

En 27 år gammel mann hoppet i sjøen fra en ferjelem, mens ferjen var på vei inn til kai i Stavanger like før midnatt. Ferjen måtte foreta en unnamanøver, og mannen forsvant i sjøen. Store ressurser ble satt inn i søket etter mannen. Etter at han kom seg i land på egen hånd, så fortalte han at han bare skulle bade. 27-åringen er anmeldt for ordensforstyrrelse.