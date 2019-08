Da en kvinne gikk tur i Hjelmelandsvågen i Rogaland i 1769, oppdaget hun det som har blitt ett av Rogalands viktigste funn fra vikingtiden.

I dag befinner halsringene seg midlertidig på Arkeologisk museum i Stavanger, men reisen dit har vært lang.

– Ringene var en del av kongens kunstkammer i København i mange år, før de i sommer ble flyttet fra Nasjonalmuseet i Danmark til Stavanger, sier Haldis Karine Nilsen, plan- og forvaltningssjef i Hjelmeland kommune.

– All ære til dem som leverte ringene til kongen i København og ikke tok dem selv og smeltet dem om, sier Haldis Karine Nilsen. Foto: Erik Waage

Vil at ringene skal forbli i Stavanger

Arkeologisk museum har en avtale med Nasjonalmuseet i København om at ringene skal bli i Stavanger i fem år.

Direktør Ole Madsen for Arkeologisk museum sier han har gitt klare signaler om at museet vil ha ringene permanent i Stavanger.

– Det er jo på Vestlandet de hører til, og jeg tror ringenes tilhørighet blir godt forankret i Stavanger på disse årene, sier Ole Madsen. Foto: Arkeologisk Museum

– Det er jo på Vestlandet de hører til, og jeg tror ringenes tilhørighet blir godt forankret i Stavanger på disse årene, sier Madsen.

Han legger til at han er glad for at Nasjonalmuseet har tatt så godt vare på ringene.

– Hadde de ikke kommet dit i 1770, hadde de vært fortapt for alltid, sier han.

Ringene skal stå i en egen utstilling frem til jul, før de blir en del av en større vikingutstilling på nyåret.

– Vil vurdere å utvide avtalen

– I første omgang er låneavtalen på fem år, men vi skjønner at de har stor betydning for området. Vi kommer til å se på om vi utvider avtalen etter at de fem årene er omme, sier Rane Willerslev, direktør for Nasjonalmuseet i Danmark.

Hjelmeland kommune hadde invitert både lederen av nasjonalmuseet og fylkesmannen til feiringen av 250-årsjubileet av det viktige funnet.

Ida Rosså, Julie Bergøy og Thea Vatland spilte i et eventyr om ringene, og de er stolte over at en så dyrebar skatt ble funnet i hjemkommunen.

Ida Rosså (f.v.), Julie Bergøy og Thea Vatland spilte i eventyret om hvordan sølvringene ble funnet for 250 år siden, og opptrådte på jubileet torsdag. Foto: Erik Waage

– Det er et kult og viktig skuespill. Kanskje folk kan lære litt om historien bak ringene, sier Vatland.

Ønsker seg ringene hjem

Haldis Karine Nilsen sier de gjerne skulle hatt ringene hjem til Hjelmeland, men det er ikke nødvendigvis så enkelt.

– Det er en del sikkerhet som må på plass rundt en slik vikingskatt, så vi har forståelse for at det kan være vanskelig å få til, sier hun.

Nilsen tror likevel at ringene kan lokke flere til kommunen, og trekker frem gåturen man kan være med på, som Hans Dahls kone tok da hun fant ringene for 250 år siden, som en ny attraksjon.

– All ære til dem som leverte ringene til kongen i København, og ikke tok dem selv og smeltet dem om. Da hadde vi ikke hatt den fantastiske skatten vi har i dag, sier Nilsen.