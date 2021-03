25 smitte på Nord-Jæren

I Stavanger fikk 18 nye personer påvist covid-19 smittede i går. Smittekildene er ukjente for fire av dem. I Sandnes har fire nye personer blitt koronasmittet. Det er ukjent smittevei for to menn i 20 årene. I Sola ble tre personer smittet i går.