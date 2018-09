25 skadde hus i Strand

Det har kome inn 25 meldingar om skader på hus på Jørpeland etter det kraftige regnvêret i dag tidleg. Det seier ordførar Irene Heng Lauvsnes. Ho syns det er frykteleg trist for dei som er råka, og seier at alt av tilgjengeleg mannskap er ute for å hjelpe.