25-åring tatt med narkotika

Politiet har opprettet sak etter at de stoppet en 25 år gammel sjåfør i Haugesund, som de mistenker for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. Det er tatt blodprøve av sjåføren. Førerkortet ble beslaglagt. I bilen ble det også funnet narkotika. En passasjer i bilen ble anmeldt for bruk av narkotika.