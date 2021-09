24 smittet på Nord-Jæren

I Stavanger er 12 nye personer koronasmittet siste døgn. To har usikker eller ukjent smittekilde, Ett barn under ni år, og seks i aldersgruppen 10–19 år er smittet, og det er påvist koronasmitte ved to nye skoler i Stavanger, Storhaug og Hundvåg skoler. I Sandnes er åtte personer koronasmittet siste døgn, mot to forrige døgn. Tre av de smittede er barn under ti år. To voksne har ukjent smittevei. Fire personer er smittet i Sola, det samme som forrige døgn.