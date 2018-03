21 skader på påskefjellet

Så langt påskeaften har Røde Kors hjulpet til i 145 skadetilfeller på landsbasis, over dobbelt så mange skader som påskeaften i 2017. 21 av skadene har skjedd i Rogaland. – Selv om det er mange skader, så ser vi heldigvis også i dag at det er begrenset med de veldig alvorlige ulykkene. Det er vi glade for, sier Sven Bruun, nestleder i landsråd hjelpekorps til NTB.