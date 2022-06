21-åring tiltalt for to voldtekter på samme fest

En 21 år gammel mann må i august møte i Sør-Rogaland tingrett, tiltalt for blant annet to voldtekter. Voldtektene skal ha skjedd med to timers mellomrom.

Begge voldtektene skal ha skjedd på en fest i Sandnes kommune, skriver Stavanger Aftenblad.

Først skal han ha låst døren til et soverom og forgrepet seg på en av de fornærmede. Deretter skal han ha låst døren til et bad og forgrepet seg på den andre kvinnen.

Da politiet kom til adressen samme kveld, truet 21-åringen politiet da de ville ta beslag i mannens telefon – noe han også er tiltalt for. Han er også tiltalt for promillekjøring, kjøring uten gyldig førerkort, brudd på besøksforbud, vold og trusler.

Tiltaltes forsvarer ønsker ikke si noe om hvordan hans klient stiller seg til anklagene.

21-åringen er tidligere dømt for vold.

(©NTB)