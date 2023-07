2000 liter olje har lekket ut i havet i Stavanger sentrum

Brannvesenet har rykket ut etter melding om oljesøl ved Fiskepiren i Stavanger sentrum.

– Det er 2000 liter som har lekket ut fra et smøreanlegg her. Vi har lagt ut lenser for å begrense spredningen. Så prøver vi å pumpe opp mest mulig, sier vaktleder i 110-sentralen Sør-Vest til NRK.

Klokka 15.50 avsluttet brannvesenet på stedet, etter å ha pumpet opp så mye av oljesølet som de fill til.