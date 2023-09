– Eg har høyrt om mange som seier at eit friår skadar jo ikkje, men så kjem dei seg ikkje inn igjen, seier Oda Myklebust.

Ho går første året på teknologi og industrifag på Godalen vidaregåande skole i Stavanger.

Myklebust har ingen planar om å gi seg, men i sosiale medium har ho høyrt om andre som har valt å gjera det.

– Eitt år er herleg, men så blir det to og så er du så gammal at det blir flaut å starta opp igjen, seier ho.

Tala frå sist skuleår viser at det var ei auke i elevar som droppa ut.

Auken i frafall skjedde spesielt blant elevar i første klasse på vidaregåande skule.

Landsgjennomsnittet er på nær 20 prosent.

Det er om lag 4300 elevar under 17 år. Sidan november 2018 har tala nesten dobla seg.

I Rogaland viser tala for Oppfølgingstenesta at auken har vore på over 31 prosent det siste året. Dei siste fem åra er auken på 120 prosent. Det er verst i landet.

– Eg tenkjer det er ein tragedie. Dei misser sjansen til å kunne få ein god jobb, og må jo jobba på Mc Donalds resten av livet, seier Noah Frøyland som går første året på teknologi og industrifag ved Godalen skole i Stavanger.

Noah Frøyland, første året på teknologi og industrifag. Godalen vidaregåande skule i Stavanger. Foto: Ingvald Nordmark / NRK

– Årsaka er etterverknader etter pandemien

Men ungdommane har ikkje berre slutta på skulen, dei er heller ikkje i jobb.

– Det er spesielt to årsaker til at ungdom fell utanfor både opplæring og arbeid. Det er dette med brotne relasjonar og mangel på opplevingar av meistring, seier Jan Øyvind Snørteland, fagleiar i Oppfølgingstenesta i Rogaland fylkeskommune.

Oppfølgingstenesta tilbyr blant anna karriererettleiing for dei som fell utanfor og privatisteksamenar for å få dei på sporet igjen.

Dette har vist gode resultat sidan 2017, inntil nå.

Han meiner at det slo spesielt ut under pandemien.

– Ungdommar som då var litt redde og kanskje litt skjøre når det gjaldt fellesarenaer med mykje folk, for dei var kanskje ikkje nedstenginga den rette medisinen.

Han trur at dei har fått for liten sosial trening.

– Dei slit med å koma seg på skulen, eller å koma seg på bussen og å vera i eit klasserom, meiner Snørteland.

– Treng hjelp frå sentralt hald

Solveig Ege Tengesdal, leiar av Opplæringsutvalet i Rogaland (KrF) blir bekymra når tala går i feil retning.

Solveig Ege Tengesdal, leder av Opplæringsutvalget i Rogaland (KrF) blir bekymra når tala går i feil retning. Foto: Erik Waage / NRK

– Eg trur løysinga kan vere å ha endå tettare oppfølging med den einskilde, kommunane og ikkje minst Nav, seier ho.

Også Kjartan Alexander Lunde som er førstekandidat for Venstre i Rogaland i fylkespolitikken er uroa over tala.

– Nå må Stortinget og regjeringa kome skikkeleg på bana, fordi nå ser me ein auke som er veldig dramatisk og det må vi få gjort noko med, meiner Lunde.

Han meiner at pengane må visa igjen på statsbudsjettet for 2024.

– Det trengst minst ein halv milliard kroner for å gjennomføre tiltakene frå fullføringsreforma, meiner han.

Ny ordning skal hjelpe

– Vi synest jo det er alvorleg når ungdommar blir ståande utanfor utdanning og arbeidsliv. Derfor er vi glade for at vi i sommar fekk på plass ein ungdomsgaranti som nettopp skal søke og nå ein del av desse ungdommane, seier Tuva Moflag, nestleiar i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget (Ap).

Tuva Moflag, nestleiar i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget (Ap) Foto: Fredrik Hansen / NRK

Målet med den nye ordninga er å sjå helse, utdanning og arbeidsliv i ein større samanheng enn før.

I tillegg kjem ein ny rettigheit som trer i kraft neste år som gir retten til å fullføre vidaregåande skole utan tidsfrist.

– Det betyr at desse elevane kan komme tilbake når dei sjølv ønsker, seier Moflag.