20-åring ranet av fire menn i Stavanger

Politiet har pågrepet fire menn for ranet. De fire, som alle er i alderen 22–24 år, sitter i arresten og vil bli avhørt i løpet av dagen.

20-åringen har forklart at han ble ranet i Klubbgata i Stavanger sentrum litt før klokka 05 søndag morgen. De fire mennene fikk med seg en mobiltelefon fra ranet.

20-åringen ble truet med en falsk pistol – en såkalt replika – som politiet nå har beslaglagt fra en av de fire mennene. 20-åringen ble ikke skadet.

– Dette er et alvorlig straffbart forhold. For her har en person blitt frarøvet en gjenstand og truet. At pistolen senere viste seg å være en replika fjerner ikke alvoret i saken. Selv for et trent øye er det vanskelig å se forskjell på ekte pistol og replika, sier Victor Jensen, operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt.

Politiet kjenner de fire mennene fra før, og skal nå vurdere om de skal innhente bevis fra videoovervåkning fra stedet.