1,4 millioner kroner i sluttvederlag

Eigersund kommune bruker 1,4 millioner kroner til sluttvederlag for brannsjefen, skriver Dalane Tidende. Kommunedirektør Siri A. Meling bekrefter overfor avisen at det er avtroppende brannsjef som får et sluttvederlag på 1,4 millioner kroner.

– Ja, dette er knyttet opp mot et sluttvederlag for brannsjefen. Sluttavtalen ble inngått ei tid tilbake og er offentlig tilgjengelig, sier Meling til avisen.