– Jeg visste ikke om det, men jeg kommer jo til å søke nå, sier førsteklassing ved Haugaland videregående skole, Oscar Toma (16).

Han snakker om utstyrsstipendet. På Teknologi- og industrifag (TIF), hvor han er elev, kan det gi ham 3600 kroner på konto.

Stipendet dekker det elever trenger av utstyr på videregående skole, som for eksempel PC eller kokkeklær.

Det er Lånekassen som betaler ut pengene.

Både Oscar Toma og kompisene Carlos Hernandez (19) (t.h.) og Henry Brox (16) har søkt på stipendet for i år. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Går glipp av mye penger

Hvor mye du får, er avhengig av hvilken linje du går på. Én gang i året utbetales en sum fra 1200 til 6200 kr til hver videregåendeelev.

– Det er kanskje ikke så mange som vet om det, sier Oscar Toma.

Forrige skoleår var det 180.000 elever med ungdomsrett i Norge. Alle disse kunne søke om utstyrsstipend.

Likevel var det 19.000 elever som ikke benyttet seg av dette. Nær 40 millioner kroner ble dermed ikke delt ut.

– De aller fleste elevene søker om utstyrsstipend. Vi ser likevel hvert år at det er en liten andel som ikke benytter seg av denne muligheten, sier kommunikasjonsdirektør i Lånekassen, Anette Bjerke.

Anette Bjerke er kommunikasjonsdirektør i Lånekassen. Hvert år ser de at det er en andel som ikke søker om utstyrsstipendet. Foto: Hege Aas

Hun sier Lånekassen ønsker at flest mulig skal søke på stipendet.

– Vårt mål er å sikre at ordningene vi har ansvaret for, blir brukt, sier hun.

Summen blir større

Summen elevene kan få ble økt dette skoleåret, og regjeringen har foreslått en økning på 40 millioner kroner fra neste skoleår.

Med andre ord kan elever få enda mer penger. Det kan komme godt med i en tid der mange har det tøft økonomisk.

– Det er dumt for de som må bruke egne penger på utstyr. Dorian Bakken (15) er førsteklassing på TIF på Haugaland videregående i Haugesund. – Jeg kjenner ingen som ikke har søkt, sier den ferske videregående-eleven. Simon Elias Bogen

– Jeg får 2500 kroner. Alle burde jo søke, sier andreklassing ved Haugaland videregående, Marielle Eide (17).

– Vi er for late

Hun tror mange unge er for late til å søke om stipend.

– Det er typisk ungdom å ikke gidde å søke. Og det er jo teit, sier hun.

Venninne og klassekamerat Tuva Korneliussen (17) har så langt ikke søkt.

– Jeg søkte i fjor og skal søke i år også. Folk må jo søke, for dette er penger du får gratis, sier Korneliussen.

Tuva Korneliussen (17) og Marielle Eide (17) går helsefagarbeiderlinja på Haugaland videregående. De synes begge det er teit at så mange ikke søker om stipendet. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Men til alle videregåendeelever: Det er ikke for sent.

Fristen for å søke stipendet er 15. november for høstsemesteret og 15. mars for vårsemesteret.

Les også: Lærarstudentar kan få sletta 361.000 kroner av studielånet