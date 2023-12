19 brot på køyre- og kviletida i tungtransport-kontroll

Fem av åtte kontrollerte langtransportsjåførar hadde køyrt lengre enn det reglane for køyre og kviletid tillèt. Det var tilfelle i kontrollen på E39 på Krossmoen i Eigersund i går kveld. Det var til saman 19 brot på køyre- og kviletids-regelverket, noko som førte til at både to sjåførar og selskapa dei køyrde for fekk bøter. Det blei samla gitt 2x1000 kroner i gebyr til førarane og 2x2000 kroner i gebyr til transportselskapa.