19 bilførere tatt av UP

Utrykningspolitiet stanset 19 bilførere etter at de hadde kjørt for fort på Solasplitten i Stavanger torsdag kveld. Alle fikk hver sin bot. To nektet å vedta forelegget og ble anmeldt. Høyeste målte hastighet i 80-sonen var 101 km/t.