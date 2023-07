19-åring uten lappen kjørte i et gjerde

En mann på 19 år blødde fra hodet og ble kjørt til SUS, etter et trafikkuhell på Ålgård lørdag kveld. Mannen hadde kjørt ut på en jorde og krasjet med et ett gjerde. Politiet skriver på Twitter at mannen ikke har gyldig førerkort og mistenkes i tillegg for å ha kjørt bilen i beruset tilstand.