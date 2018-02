19-åring ble påkjørt

En 19-åring ble i morgentimene påkjørt ved Skeisvang videregående skole i Haugesund. 19-åringen gikk over et fotgjengerfelt da ulykken skjedde. Ambulansepersonell tok seg av 19-åringen, som hadde fått et kutt over øyet. Sjåføren, en 18-åring, fikk førerkortet inndratt.