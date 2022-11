19 år gammel mann tiltalt for seksuelle overgrep mot flere mindreårige

En 19 år gammel mann fra Rogaland er tiltalt for seksuelle overgrep mot flere mindreårige jenter og gutter mens han var ansatt som ungdomsarbeider.

19-åringen skal ha voldtatt flere av de fornærmede, skriver Stavanger Aftenblad.

Tiltalte ble pågrepet i mars i år. Rettssaken mot 19-åringen er foreløpig ikke berammet. Ifølge tiltalen er 17 mindreårige fornærmet i saken, hovedsakelig gutter.

Under fengslingsmøter har tiltalte erkjent at han har forgrepet seg direkte på flere barn. Enkelte voldtekter skal ha skjedd på ungdomsklubben – andre over nettet.

På Snapchat utga 19-åringen seg ofte for å være ei jente, ifølge Aftenbladet.