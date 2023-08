180 milliarder kroner til staten

I Petoros, selskapet som ivaretar statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet, halvårs rapport viser en inntjening på 180 milliarder kroner fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) halvveis i 2023. Kun i andre kvartal var netto kontantstrøm på 63 milliarder kroner.

– Til tross for synkende gasspriser og enkelte produksjonsstanser i andre kvartal leverte Petoro nok et godt kvartalsresultat. Det viser at SDØE-porteføljen med over en million produserte fat per dag er solid og skaper resultater, sier administrerende direktør i Petoro, Kristin F. Kragseth.

Ifølge rapporten ser utsiktene til høye inntekter lyse ut i fremtiden, ettersom feltene Troll og Johan Sverdrup er grunnstammen i porteføljen. Johan Sverdrup satte produksjonsrekord i mai med 755.000 fat olje per dag.

– En fantastisk rekord, og hver uke sørger dette feltet alene for nesten fire nye milliarder kroner til oljefondet, sier Kragseth.