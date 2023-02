18-åringer tiltalt for væpnet ran

To 18-åringer er tiltalt etter det væpnede ranet på Rema 1000 Byterminalen i Stavanger i mai i fjor. En av personene er tiltalt for å ha utført selve ranet, mens den andre er tiltalt for å ha medvirket til handlingen. Samme person som er tiltalt for ranet, er også tiltalt for å ha stjålet en semitrailer i august samme år. Ifølge tiltalen skal 18-åringen også ha kjørt denne semitraileren uten sertifikat og med promille.