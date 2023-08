18-åring dømt til fengsel for å ha kjørt i 119 kilometer i timen i 40-sone

I juni ble en 18-åring pågrepet etter å ha stukket av fra politiet på motorsykkel i Sandnes. Nå er han dømt til fengsel for hasardiøs kjøring.

Politiet oppdaget motorsyklisten ved Kvadrat i Sandnes i juni og prøvde å stanse han på grunn av feil vinkel på skiltet. Mannen ga da gass og en biljakt fulgte. Motorsyklisten kjørte forbi mange biler på farlig vis, krysset doble sperrelinjer, kjørt gjennom en 40-sone i 119 km/t og videre inn på en tursti, skriver Sandnesposten.

Da politiet dagen etter kom til mannen for å beslaglegge telefonen hans, stakk han av til fots, men blitt tatt igjen av politiet. Det viste seg også at han ikke hadde førerkort for motorsykkel.

Tenåringen har avgitt en uforbeholden tilståelse. Han tilstår også at han dagen etter den hasardiøse kjøringen forsøkte å løpe fra en politibetjent, skriver Stavanger Aftenblad.

Sør-Rogaland tingrett har dømt 18-åringen til 30 dager i fengsel. Tingretten mener han satte både seg selv og mange andre i fare. Han mister også retten til å kjøre motorvogn de neste fire årene

(©NTB)