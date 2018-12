18-åring bar kniv på kjøpesenter

En 18-åring ble tatt av politiet på kjøpesenteret Kvadrat etter at han hadde skjult en kniv innenfor jakken. Politiet oppdager også at han hadde en batong og en slåsshanske. Mannen hadde ikke kommet med noen form for trusler, sier operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt Brit Randulf.