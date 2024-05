18 år gammel sjåfør i Sandnes ga seg ikke

Kl 00.44 stanset en patrulje et kjøretøy, hvor fører, en 18 år gammel mann, ble mistenkt for å ha kjørt i påvirket tilstand. Han ble fremstilt for legevakten for blodprøvetaking.

Deretter ble han kjørt hjem.

Kl. 02.18 ble bilen stanset igjen, med samme fører. Det ble nok en tur på legevakten for å ta blodprøve. Førerkortet hans ble beslaglagt som følge av dette.