17 kjørte for fort i Vindafjord

Det er gjennomført en laserkontroll på E134 ved Skjold Arena i Vindafjord. 17 førere fikk bøter. To av dem for ulovlig bruk av håndholdt mobil under kjøring og resten for fart. Høyeste målte hastighet i 60 sonen var 80 km