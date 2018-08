17-åringen ankar ikkje fengslinga

17-åringen som er sikta etter at 13 år gamle Sunniva Ødegård vart funnen drepen på Varhaug natt til måndag, ankar ikkje avgjerda om fengsling i to veker. Han held fast på at han er uskuldig, men forstår at politiet må fengsle han i ein kort periode, og at etterforskninga kan sjekke han ut av mistanken, seier advokat Tor Inge Borgersen i ein skriftleg uttale.