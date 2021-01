Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det som overrasket meg mest, var hvor mye hets og hat som fulgte med, sier Julia Svendsen.

Rett etter nyttår fikk hun meldingen om at hun hadde testet positivt for covid-19. Det skulle likevel vise seg at sykdommen i seg selv ikke var det verste.

For da hun forventet å få god-bedring-hilsener, var det helt andre meldinger som tikket inn på telefonen.

– De påpekte alt jeg gjorde. Jeg ble kalt «jævla Julia» og «smittehore». Det er utrolig trist at vi alle snakker om å stå sammen i dette, men heller velger å hate på enkeltmennesker, forteller hun.

FORSVARER SEG: Julia Svendsen forstår ikke hvorfor det rettes hat mot syke. Foto: NINNIE THERESE ROGNE NILSEN / NRK

– Tydeligere i små kommuner

I stede for å holde meldingene for seg selv valgte hun å stå offentlig frem i Dalane tidene og fortelle historien om hetsen hun opplevde.

Og ifølge kommunikasjonssjef i Eigersund kommune, Leif E. Broch, er hun ikke alene om å bli utsatt for såkalt «korona-shaming», eller koronahetsing på godt norsk.

– Det er ikke et Eigersund-problem i seg selv, men det blir tydeligere i små kommuner enn i større byer med mer smitte. Der kan du nok gjemme deg mer bort.

FORTVILET: Leif E. Broch mener vi må rette fokuset mot hvordan vi omtaler smittede. Foto: CAROLINE JENSEN DAHLE / NRK

De opplever problemet som så stort at de 15. januar valgte å postet en uttalelse på kommunen sine hjemmesider hvor de advarte mot konsekvensen av «shaming».

– Det vi er opptatt av er å få folk til å være bevisst på hvordan de snakker om korona. Gjør du ikke det, kan det føre til at folk ikke tørr å teste seg, forklarer han.

Frykter unge venter med å ta test

Fylkeslege Janne Dahle-Melhus i Rogaland er svært lite fornøyd med en slik oppførsel.

– Det er det motsatt oppførsel av det vi ønsker oss. Vi er nødt til å ha åpenhet om smitten, for den kan ramme helt tilfeldig hvem som helst. Hun frykter at dette går ut over testingen.

– Det er lett å tenke at jeg venter litt til før jeg tar testen, for dette vil jeg ikke ha.

Også Redd Barnas ungdomsorganisasjon, Press, er oppgitt.

NOK NÅ: Leder i ungdomsorganisasjonen til Redd Barna, Lea Mariero Foto: Press

– Barn og unge har fått nok nå. Denne type hets har vi sett flere steder, men nok mest på små steder med få smittede, sier leder Lea Mariero.

Hun frykter at det blir så stigmatiserende å være smittet at færre tester seg.

– I alle fall vil færre stå fram som smittet.

Smittet på nyttårsfest

Det var på nyttårsfeiringen at Julia trolig ble smittet.

Hun innrømmer at festdeltakerne brøt smittevernregler, men hun er forundret over at folk i ettertid fremstiller det som om hun var den eneste som brøt reglene.

Dette irriterer henne.

– Jeg fikk direkte hat rettet mot meg, både på meldinger og fra folk som snakket bak ryggen min. Til og med mamma fikk telefoner. Ingen fortjener å få hets for å være syk, forklarer hun.

TESTET POSITIVT: Julia Svendsen fikk påvist covid-19 rett over nyåret. Foto: NINNIE THERESE ROGNE NILSEN / NRK

Det er en måned siden hun fikk påvist smitten og i dag anses hun som frisk. Det stopper ikke hatkommentarene fra å renne inn.

– Senest i går var jeg med en venninne som fortalte at det var personer som ikke ville henge med henne fordi hun hadde vært med meg dagen før. Jeg får daglig spørsmål om jeg får lov til å gå ut, jeg får påpekninger om at jeg burde holde meg hjemme og ta flere tester. Alt jeg gjør blir kritisert, forteller Svendsen.

Nok er nok

«Smitte-shaming» og «koronaskam» har blitt et problem mange steder. I sommer tok helseminister Bent Høie et oppgjør med «koronaskammen» og oppfordret i stedet folk til å fortsette å teste seg hvis de har symptomer på viruset.

– Skyld og skam har aldri vært til hjelp mot smittsomme sykdommer, sa helseministeren.

Broch i Eigersund kommune ber innstendig folk om å tenke seg om.

– Neste gang kan det være du. En dag er det du som må gå til dine nærkontakter og fortelle at du er smitta, tenk på det du, understreker kommunikasjonssjefen.

Tror jenter er mer utsatt

Etter at Julia testet positivt ble det påvist at kjæresten også var smittet. De delte deler av karantenen sammen, men shaming var det kun Svendsen som fikk kjenne på.

– Jeg har ikke opplevd noe form for hat. Det er utrolig rart å sitte på utsiden og se dette. Når jeg fortalte kompisene mine at jeg var smitta, så spurte de om de var nærkontakter og når svaret var nei, så ønsket de meg god bedring og det var det, forteller kjæresten Tormod Båtsvik.

STØTTENDE: Tormod Båtsvik var god støtte for Julia Svendsen da hetsen sto på som verst. Foto: NINNIE THERESE ROGNE NILSEN / NRK

Båtsvik sier at han ikke forstår forskjellsbehandlingen, men Svendsen understreker at hun tror hun vet hvorfor:

– Det er fordi jenter skal være pliktoppfyllende. Det stilles generelt høyere krav til oss. Det gjenspeiles i alt vi gjør, både jobb, skole og nå koronasmitte, forklarer hun.