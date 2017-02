161 arbeidsledige menn møtte på helsejobb-Idol

Sean Greater. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Jeg er åpen for nye utfordringer, og klar for det meste, sier Sean Greater.

Denne uka sto både han og 160 andre arbeidsledige menn i kø på Mulighetsterminalen, samlingspunktet for arbeidssøkere i Stavanger.

Det nasjonale prosjektet Menn i Helse starta i Trøndelag, har nådd elleve fylker, og nå får Rogaland henge seg på. Men ikke noe annet sted enn i «oljeledighetsfylket» har oppmøtet vært så godt.

30 skal få tilbud om opplæring og jobb

– Dette er tidenes høyeste søkertall. 161 meldte seg på til møtet, så vi måtte ha ett møte før, og ett etter lunsj, sier nasjonal koordinator Svein Vik.

– Det er litt «Idol» over dette.

Ifølge Vik er spennet blant dem som søker, stort.

– Vi blir overraska over hvor mye ulik bakgrunn det er, og samtidig hvor godt mange passer. De har bare ikke skjønt det selv ennå, sier han.

I Rogaland skal i første omgang 30 arbeidsledige menn mellom 25 og 55 år få tilbud om opplæring og praksis for å bli helsefagarbeidere.

Sean Greater og Ole Johan Evjenth har begge mista oljejobbene sine, og håper på ei framtid i helsevesenet.

Menn i helse Ekspandér faktaboks Prosjekt for menn i alderen 20-55 år som mottar egnet ytelse fra Nav.

Deltakerne får tittelen helserekrutt og et komprimert utdanningsløp frem til fagbrev som helsefagarbeider.

Helserekruttene veksler mellom å motta ytelse fra Nav og lønn fra kommunen.

Prosjektet er et samarbeid mellom kommune, Nav, fylkeskommune, Fylkesmannen, KS og Helsedirektoratet.

Kilde: mennihelse.no

– Det er annet som er viktig enn penger

– Jeg har vært i olja, men der er det ikke så mye å ta av nå. Dette blir en forandring, men jeg tror det blir ei god forandring, sier Evjenth.

De to er fullt klar over at helsefagarbeiderlønna er et godt stykke unna oljearbeidslønna, men tar gjerne ei sikrere framtid.

– Jeg har hatt mye penger, men fikk ikke den store gleden av det, for å være helt ærlig, sier Evjenth, og får støtte av Greater.

– Det er annet som er viktig enn å tjene penger, sier han, som kunne tenke seg å jobbe både innen eldreomsorg, med barn og unge, og i psykiatrien.