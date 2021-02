En 16-åring fra Sandnes ble torsdag tiltalt for voldtekt og flere voldtektsforsøk over Snapchat.

Han skal blant annet ha fått et nakenbilde av en jente født i 2006, hvor han truet henne til å sende en video hvor hun masturberte. Hvis ikke, skulle han spre nakenbildet av jenta.

Han skal også ha mottatt et bilde av deler av brystene til en annen jente født samme år, hvor tiltalte fikk fornærmede til å utføre handlinger svarende til seksuell omgang med seg selv. Også her skal han ha truet med å spre bildet hvis ikke jenta gjorde som han ba om.

To av jentene skal han også ha truet med å voldta. Den ene jenta truet han attpåtil med å øve vold mot søsknene hennes.

– Send, så stopper jeg. Ellers skal jeg komme å gjøre deg gravid, sendte han til en av jentene.

Dette er en av de mildeste truslene tiltalte kom med. Flere av dem er så grove at NRK velger ikke å gjengi dem.

– Det er en svært alvorlig tiltale, sier statsadvokat Nina Grande som har tatt ut tiltalen. Mer enn dette vil hun ikke kommentere, siden tiltalte er så ung. Han var 15 år da noen av de straffbare forholdene ble begått.

16-åringen skal ha brukt Snapchat til å få nakenbilder av jentene. Deretter truet han dem med å spre bildene om de ikke sendte videoer av seg selv. Foto: NRK

Erkjenner straffskyld

Barn under 18 år kan få fengselsstraff i svært alvorlige saker, men tiltaltes unge alder vil bli tatt hensyn til i straffeutmålingen. Strafferammen for voldtekt av barn under 14 år er ti års ubetinget fengsel.

Saken er berammet til midten av mars.

– Min klient har erkjent straffskyld for de forholdene som står i tiltalen. Men på grunn av hans unge alder har jeg ingen kommentar utover det, sier tenåringens forsvarer, advokatfullmektig Espen Breivik, til NRK.

Slår alarm: Ungdomsskoleelever selger narkotika på Snapchat

Advarer foreldre

Tiltalen er bakgrunnen for at politiet nå går ut med en pekefinger til barne- og ungdomsforeldre. De ser en trend og utvikling som er alarmerende.

Det har til nå vært mye oppmerksomhet rundt digitale overgrep mot barn der en voksen står bak.

Nå vil politiet sette lys på at gjerningspersonene blir yngre og yngre, og i flere tilfeller kan være barn.

– Dette er veldig alvorlig. Jeg tror at mange barn ikke vet at straffeloven likestiller fysiske og digitale overgrep, sier politioverbetjent Oddgeir Høyekvam.

Les mer: Seksuelle overgrep mot barn på nett øker

Oddgeir Høyekvam er leder for Operasjon Spiderweb. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Foreldrenes plikt

Høyekvam er leder av Operasjon Spiderweb, som jobber med å forebygge, avdekke, etterforske og iretteføre nettovergrep mot barn.

Dagens unge og håpefulle vokser opp i en stadig mer digitalisert verden, og flere blir tidlig introdusert for sosiale medier.

Politioverbetjenten forteller at Snapchat er der de erfarer at flest nettovergrep skjer. Her er aldersgrensen 13 år.

Han oppfordrer derfor foreldre til å prate med barna for å gi dem informasjon, råd og veiledning for bruken av sosiale medier.

– Hvis du har barn eller ungdommer i huset, har du en plikt til å snakke med dem om dette. Noen synes kanskje det er en ubehagelig samtale å ta, men konsekvensene av å la være kan bli mye, mye verre, sier Høyekvam.

Han ber foreldre snakke med barna sine om rollen som både offer og gjerningsperson, og understreker viktigheten av at foreldrene er åpne og mottagelige overfor barna.

– Det verste som kan skje er at ungene ikke tør å fortelle foreldrene om nettovergrep. Det er viktig at foreldrene lytter og ikke fordømmer ungene når de trår feil. For vi trår alle feil til tider, sier Høyekvam.

Les også: Sexprat på nett medan foreldra er på jobb

Bilder blir pressmiddel

Politioverbetjenten forteller at et typisk nettovergrep kan være at offeret blir spurt om å sende et helt eller delvis nakenbilde.

Deretter brukes bildene i en pressituasjon, hvor gjerningspersonen får offeret til å utføre seksuelle handlinger på seg selv.

– Det å presse et barn til å sende et bilde eller video av handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv, har fort en strafferamme på minst seks år, forklarer Høyekvam.

Operasjon Spiderweb har vært et prøveprosjekt de to siste årene, men er nå gjort fast. De har håndtert over 200 saker, som har ført til totalt 36 domfellelser som samlet har gitt over 33 år i fengsel.

– Vi skulle gjerne rukket over mer, for det er nok av saker å ta fatt i. Verden rundt oss blir bare mer og mer digitalisert. og jeg tror dessverre digitale overgrep vil øke i tiden fremover, avslutter Høyekvam