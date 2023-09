16-åring til sykehus med stikkskader - mann pågrepet

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 22.14 fredag.

– Gutten har indre skader og skal opereres. Han var ved bevissthet da han ble sendt til sykehus, opplyser politiet.

Jourhavende jurist i Sørvest politidistrikt, Åshild Lomeland, sier til NTB at de ikke har fått informasjon fra sykehuset om hvordan det går med gutten. De har heller ikke fått snakket med ham.

Politiet var sent fredag kveld på stedet med flere patruljer. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

Ved 1-tiden natt til lørdag opplyste politiet at en mann i 30-årene er pågrepet og siktet for ugjerningen.

– Det var vitneobservasjoner som ga oss nok informasjon til at vi kunne finne ut hvem dette var. Han ble pågrepet hjemme og vil bli avhørt lørdag, sier Lomeland.

Hun forteller at bakgrunnen for voldshendelsen er ukjent for politiet. De vet heller ikke om de to involverte kjenner hverandre.

– Foreløpig er det veldig uklare omstendigheter her. Vi etterforsker bredt og håper vi vet mer i løpet av dagen lørdag, sier hun.