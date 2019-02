16-åring råkjørte – faren mistet lappen

Jenta var på øvelseskjøring på E39 mellom Stavanger og Sandnes mandag kveld.

Politiet hadde målt gjennomsnittsfarten til 118 km/t over en distanse på tre kilometer.

Bilen hadde heller ikke speil som er påkrevd ved øvelseskjøring.

Som ikke det var nok, mente politiet at hun kjørte for tett på bilen foran.

8500 kroner for ett forhold

– Patruljen valgte å ta førerkortet fra faren på stedet. Nå må vi gå gjennom saken for å se om førerkortbeslaget skal opprettholdes, sier Anne Mette Dale, jourhavende jurist i Sør-Vest politidistrikt.

Ifølge Dale kvalifiserer kjøring i 118 km/t i 90-sonen isolert sett til et forelegg på 8500 kroner.

– Men i dette tilfellet har vi opprettet sak, og må se alle forholdene i sammenheng, sier Dale.

Kan få utsatt førerprøve

Også 16-åringen som kjørte risikerer reaksjoner.

– Dette kan få betydning for henne, både når det gjelder mopedlappen og vanlig førerkort for bil. Forholdene hun ble tatt for kan bety utsettelser, men vi kan ikke konkludere i kveld.

Politijuristen sier det også er opprettet sak på 16-åringen.

– Hun risikerer også et forelegg, men det vil vanligvis resultere i påtaleunnlatelse siden hun er under 18 år, sier Anne Mette Dale.