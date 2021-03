Gutten erkjente straffskyld i Jæren tingrett. Han var 15 år da han ble pågrepet i august i 2020.

Den nå 16 år gamle gutten er dømt for nettvoldtekt av ei da 13 år gammel jente. Ifølge dommen presset han jenta til å sende en video der hun utførte seksuelle handlinger.

I tillegg er sju andre jenter omfattet av dommen, hvorav enkelte hendelser skjedde etter at tiltalen var tatt ut.

Retten mener at straffen i utgangspunktet burde være rundt ni års fengsel, skriver Stavanger Aftenblad. Tiltaltes unge alder og tilståelse gjør at straffen settes til fengsel i fire år. Tre av årene er gjort betinget med en prøvetid på fem år. Straffen er i samsvar med aktors påstand.

I tillegg til fengselsdommen er 16-åringen idømt kontaktforbud mot alle de åtte fornærmede i fem år. Dommen innebærer dessuten inndragning av tre mobiltelefoner, ti Snapchat-kontoer og tre Instagram-kontoer.

Han må også betale 375.000 kroner i oppreisingserstatning til fem jenter.

Skal ha fortsatt etter han ble tiltalt

Slik NRK tidligere har omtalt, skal tenåringen ha begått nye lovbrudd etter tiltalen mot han ble tatt ut i januar. I påvente av rettssaken, ble tenåringen tiltalt for to nye brudd på straffeloven. I februar skal gutten ha utvist seksuelt krenkende adferd overfor barn under 16 år.

Han skal da ha fått en jente født i 2006 til å sende ham flere bilder over sosiale medier, hvor hun var delvis avkledd. Disse skal gutten ha lagret på mobilen. Han skal også ha sendt jenta flere bilder av sin erigerte penis.

16-åringen skal også ha truet henne til å sende flere seksualiserte bilder av seg selv, hvis ikke skulle han spre bildene han tidligere hadde fått av jenta.

– Dette er en svært alvorlig sak, sa aktor Nina Grande til NRK tidligere i mars.

LUKKEDE DØRER: Rettssaken gikk bak lukkede dører i Jæren tingrett i mars. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Truet med voldtekt

I den første tiltalebeslutningen er gutten tiltalt for voldtekt av barn under 14 år og for å ha fått ei jente under 14 år til å utføre handlinger svarende til seksuell omgang med seg selv.

Tre av jentene er han tiltalt for å ha forsøkt å voldta. To av jentene skal han også ha truet med voldtekt. Den ene jenta skal han attpåtil ha truet med å øve vold mot søsknene hennes.

– Send, så stopper jeg. Ellers skal jeg komme å gjøre deg gravid, skrev han til en av jentene.

– Påvirket hennes skolegang og sosiale liv

13-åringens bistandsadvokat, Cato Simonsen, sier til avisen at klienten er tilfreds med dommen.

– Familien har tatt dette tungt. Hun er veldig glad for at saken er forhåpentligvis over og har fått en avklaring. Helst skulle hun ønske at det ikke hadde skjedd i det hele tatt. Det har påvirket henne i skolegang og sosialt liv, sier Simonsen til NRK.

NRK har ikke lykkes med å komme i kontakt med 16-åringens forsvarer Tor Inge Borgersen.