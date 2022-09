150 mill. under i Helse Fonna

Helse Fonna ligg an til å ende 150 millionar kroner under budsjett for 2022. Det viser tal som blei lagde fram på styremøtet i dag.

Helse Fonna opplyser at koronapandemien har bidratt sterkt til den økonomiske situasjonen med ekstraordinære vaktordningar, smitteverntiltak, auka kostnadar til medikament og varer og høgt sjukefråvær.

Blant tiltaka for å stramme inn er å redusere kurs-, reiser- og transportkostnader, mindre innleige, ikkje tilsette i ledige stillingar og redusere sjukefråværet.