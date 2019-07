– Uavhengig av hva de har gjort tidligere, er det flott at folk tar avstand, sier Tor Malnes Grobstok i Nettverk for Dyrs frihet.

Etter NRK Brennpunkts dokumentar «Griseindustriens hemmeligheter» lanserte dyrevernsorganisasjonen Dyrs frihet kampanjen «Griseløftet».

Så langt har nærmere 1000 personer lovet å holde seg unna svinekjøtt i sommer, ifølge organisasjonen.

– Industriell kjøttproduksjon påfører dyrene og jorden vår for ufattelig belastning og lidelse. Det vil vi rett og slett ikke ta del i, sier Linn og Sine Stokke.

Brennpunkt-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter» har opprørt mange. Foto: Piraya film / NRK

I en pressemelding lister Dyrs frihet opp femten kjendiser som har avgitt løfte om å droppe svinekjøtt. Blant dem er Kristin Gjelsvik, Hanne Sørvaag, Lillian Müller, Linn og Sine Stokke og Cornelia Grimsmo.

Ingen av dem spiser kjøtt.

Ifølge dyrevernsorganisasjonen er 12 av de 15 personene på listen enten veganere eller vegetarianere.

– Selv om de har tatt et valg tidligere, så var de ikke klar over at det var så ille. Vårt hovedpoeng er at de tar sterkt avstand fra svineproduksjon og reagerer kraftig på det som kommer frem i dokumentaren, sier Grobstok.

Har stått frem som veganer

De fleste av kjendisene har stått frem i media som veganer. Gjelsvik vil oppdra sønnen på kjøttfri diett, Sørvaag la om kostholdet over natten og i 2010 fortalte Müller at hun har levd som veganer i 33 år.

– Jeg har ikke spist kjøtt på 10–12 år. Jeg er med på «Griseløftet» fordi jeg mener det er bra, også for andre, å droppe svinekjøtt, sier Hanne Sørvaag til NRK.

Hanne Sørvaag tok for mange år siden et valg om å unngå kjøtt. – Vi har en intens kjøttproduksjon som går utover dyrene, sier hun. Foto: Erik Waage / NRK

Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) mener det hele er en parodi.

– Dette er juks. Det er som at folk uten lappen, lover at de ikke skal kjøre bil. Eller at folk som røyker, skal slutte å røyke, sier han.

– De som spiser kjøtt og støtter industrien, er de som burde være sinte etter å ha sett dokumentaren, svarer Sørvaag.

Dyrevernsorganisasjonen mener det blir feil å kritisere at kjendiser som allerede er opptatt av dyrevelferd, reagerer på avsløringene.

– At både vegetarianere og kjøttetere reagerer på dyremishandling er like naturlig som at både foreldre og barnløse reagerer på barnemishandling, svarer Grobstok.

Skal spise mer kjøtt i sommer

Pollestad har ingen tro på at denne type aksjoner vil hjelpe, og vil øke eget kjøttforbruk i sommerferien.

– Det som vil hjelpe dyrene er at vi fortsetter å kjøpe kjøtt, og at næringen fortsetter å ta tak i de utfordringene som kommer frem i dokumentaren.

Geir Pollestad legger opp til mye kjøttspising i sommer. – Det vil hjelpe dyrene. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Han frykter at dyrevernsorganisasjoner bidrar til at bønder blir utsatt for hets fra samfunnet rundt seg.

– Etter dokumentaren har jeg fått en del tilbakemeldinger fra bønder som opplever hets mot seg selv og barna deres. Jeg er bekymret for den generelle fremveksten av denne type dyrevernsorganisasjoner som er ganske ekstreme.

– Dette er en uholdbar uttalelse fra en stortingsrepresentant. Vi tar naturligvis avstand fra enhver hets av enkeltbønder og har tvert imot påpekt at problemet handler om systemet, ikke bonden, sier Grobstok.

Organisasjonen mener Pollestads uttalelser er uakseptable og vil kontakte ham og Senterpartiet for å be om at disse trekkes tilbake.

Norsvin-leder Bjørn Ståle Bekkeheien mener aksjonistene vil gå glipp av mye god mat.

– Dette er en typisk måte å gjøre det på. De får holde på. Ingen skal bli tvunget til å spise kjøtt, så det må vi respektere, sier han.