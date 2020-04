15 års fengsel for drap og likskjending av gravid kone

Retten finn det bevist at den 29 år gamle mannen, som opphavleg er frå Sudan, tilførte den gravide kona si massiv vald mot hovudet, før han tente på henne og kom seg ut av leilegheita.

29 åringen nektar for at det er dette som har skjedd, men Lagmannsretten er ikkje i tvil om at tiltalte lyg, og fester absolutt ingen lit til hans forklaring om hendingsgangen.

Det var TV 2 som først meldt om dommen.

Var kalla inn til abort

Det var 17. september i 2018 det blei meldt om ein brann i ein leilegheit i Fjellveien i Egersund.

Inne i leilegheita blei den 24 år gamle gravid kvinna funnen drepen. Same dag som drapet skjedde hadde kvinna fått innkalling til abort ved Stavanger universitetssjukehus.

Ein nabo NRK snakka med forklarte at han høyrde eit høgt smell i forkant av brannen, og at den nå drapstiltalte mannen gjekk fortumla ute på gardsplassen, mens kona framleis var i leilegheita.

Krimteknikarar utanfor leilegheita dagen etter drapet den 17. september 2018. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Må betala erstatning

Politiet fann mannen sin koffert ferdig pakka i garasjen etter brannen. I kofferten var også mannen sitt pass.

Mannen blei tiltalt og seinare dømt for drapet i Dalane tingretten. Saka blei anka, og nå har Gulating lagmannsrett kome fram til same straff som i tingretten.

Straffa lyder på 15 års fengsel, tap av arveretten, erstatning på om lag ein million forsikringsselskapet Eika og betaling av oppreising på til saman 400.000 kroner til mora og faren til den drepne kvinna.

Ifølgje TV 2 vurderer forsvarar Fredrik Schøne Brodwall saman med klienten sin om dei skal anka dommen.