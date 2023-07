15-åring mistenkt for ruskjøring

En ungdom er mistenkt for å ha kjørt bil i beruset tilstand på Jæren. Det skriver politiet på Twitter, som melder at da patruljen kom frem så var bilen tom, men at fire personer som mistenkes for å ha kjørt bilen, var like ved. Politiet mener en 15 år gammel jente var sjåfør og skriver at de nå vil ta blodprøve av vedkommende.