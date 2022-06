129 kontrollerte førere

Promillekontroll i Sandnes resulterte i at en 18 år gammel mann siktes for kjøring i ruspåvirket tilstand. En annen person fikk et forenklet forelegg for feil sikring av barn i bil. Promillekontrollen ble gjennomført på E39 Osli og 129 førere ble kontrollert.