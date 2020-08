Vi møter Kai Tore Eide i turområdet på Storesund på Karmøy. Et sted han har gått mange ganger. For 20 år siden for å leite. I den seinere tid for å sortere tanker. Eller for å mimre.

– Han ringte meg fra parken her. Kompisene og han skulle på fest, og vi sa vi kanskje skulle ses ute på byen, sier Kai Tore Eide.

Det skjedde ikke. Telefonsamtalen fra parken på Storesund i Karmøy er det siste livstegnet fra lillebroren. Han gikk på fest. Så forsvant han. Denne sommeren er det 20 år siden. I dag er Kai Tore 40. Bjarne skulle vært 37.

SISTE TELEFONEN: For 20 år siden ringte lillebror Bjarne til Kai Tore Eide fra denne parken på Karmøy. Det var siste samtalen de hadde. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Det er jo tungt å tenke på at det var siste gang vi snakket sammen, sier Eide.

Han beskriver lillebroren som en glad og livlig gutt. En 17-åring med hele livet foran seg

– Han var i veldig godt humør da jeg snakka med ham. Gledet seg til kvelden. Og festen.

1226 kom aldri hjem

Hvert år forsvinner mellom 1500 og 1900 personer i Norge. De fleste av disse er unge menn. Mange kommer til rette innen kort tid, og blir ikke lagt inn i registeret over savnede personer.

– Utfordringen ligger i de sakene som ikke umiddelbart finner sin løsning. I Saknetregisteret oppbevarer vi en rekke opplysninger om savnede personer som kan muliggjøre en identifisering, skriver Kripos i en e-post til NRK.

Per mars 2020 står det 1226 mennesker i Kripos sitt register over savnede. Bjarne Eide er en av dem. For å komme inn i dette registeret må man ha vært savnet i mer enn tre måneder. Og antatt omkommet.

De fleste som registreres, blir ofte liggende i mange år. Den eldste saken er fra 1948.

– De aller fleste slike saker løses jo ganske fort. Mange dukker opp av seg selv. Men så er det noen saker som er litt mer krevende. Da legger politiet ned mye arbeid, sier lensmann i Karmøy, Frode Klausen.

ENGASJERT: Lensmann Frode Klausen på Karmøy har vært engasjert i Bjarne Eide-saken. Han har blant annet fått dokumentene digitalisert. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Han har vært involvert i Bjarne Eide-forsvinningen i den senere tid. Men var ikke ansatt i Karmøy-politiet da forsvinningen skjedde.

– Gamle forsvinningssaker er krevende å løse, fordi mange av sporene blir borte, sier Klausen.

Saken om Bjarne Eide er henlagt som intet straffbart forhold. Men den er aldri blitt oppklart.

– De siste tipsene kom inn for tre år siden. Etter det har det vært stille. Men vi tar fremdeles inn tips i saken, dersom folk kontakter oss, sier lensmannen.

Hva skjedde?

Men hva skjedde egentlig den 17. juni for 20 år siden? Det siste livstegnet broren har, er telefonen fra parken.

Bjarne er også observert på en sykkelsti i nærheten like etter midnatt, natt til 18. juni 2000. Han hadde da vært på fest. Resten av kompisgjengen dro til byen.

Bjarne ble igjen for å leite etter lommeboka si, som var forsvunnet. Der slutter alle spor.

Broren Kai Tore synes dette er rart.

Verken mobiltelefon eller klær ble funnet. Dette til tross for at politiet søkte gjennom hele nærområdet på Karmøy i dagene etter at Bjarne forsvant.

Flere teorier

I ettertid gikk det en del rykter på Karmøy. Noen mente det hadde vært en narkotikahandel i området. Flere trodde Bjarne kunne ha havnet midt oppi denne handelen.

Andre hadde hørt bråk fra biler. Og trodde han var blitt tatt med mot sin vilje. Tekstmeldinger sendt fra telefonen til 17-åringen, tydet på at han hadde selvmordstanker.

– Men det hørtes ikke ut som at han hadde skrevet dem, sier storebroren Kai Tore.

Etter forsvinningen fikk han lese tekstmeldingene. De var formulert på en måte som ikke var naturlig for lillebroren, mener han.

– Hva tror du har skjedd?

FORTSATT HÅP: Kai Tore Eide har fortsatt håp om å få svar på hva som skjedde med broren Bjarne. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Det er umulig å si. I begynnelsen var jeg sikker på at han var utsatt for noe kriminelt, men etter hvert er jeg blitt åpen for flere ting. At han kan ha blitt utsatt for ei ulykke eller tatt sitt eget liv, sier Kai Tore.

Dusør og privatetterforsker

Hele familien har engasjert seg for å finne ut hva som skjedde med den da 17 år gamle Bjarne.

For 20 år siden var Kai Tore Eide med og leita etter at broren. Det samme var Røde Kors. Familien leita i dager, måneder, år. Nå har det gått 20 år, og håpet svinner litt etter litt.

– Vi har ikke gitt opp håpet om å få et svar. Men vi har vel gitt opp all jobben med det. Det er ganske tungt å engasjere seg år etter år. Uten at vi kommer noe lenger, sier Eide.

Broren har tidligere utlovet dusør på 100.000 kroner. Privatetterforsker Ola Thune har gått gjennom saken. KNM «Tyr» leita også i to omganger med miniubåt gjennom Karmsundet. Alt dette i tillegg til den omfattende politietterforskningen.

Men Bjarne ble aldri funnet.

Skoen i fjæra

Åtte måneder etter at Bjarne forsvant ble det funnet en sko på land i havna ved Storesund på Karmøy. Familien fikk se skoen. De var sikre på at den tilhørte Bjarne. Skoen bar da preg av å ha ligget i sjøen. Deler av det sorte skinnet var slipt av. Skolissene var borte. Den var slitt.

SKOEN: Slik så skoen ut. Den ble funnet 10. februar 2001 på Storesund på Karmøy.

– Det var en mann som dreiv med båtpuss som fant skoen. Han mente den var plassert der, sier Kai Tore.

Mannen som fant skoen, hadde vært på funnstedet mange ganger, men aldri sett noen sko. En dag lå den bare plutselig der.

– Vi mente det var skoen til Bjarne. Da ble det gjort søk i området, men forgjeves, husker storebroren.

Skoen ble også sendt til Kripos for DNA-undersøkelse. Men alle spor var vasket av.

Nå tror ikke lenger Kai Tore at han kommer til å se lillebroren i live.

– Men jeg har jo fremdeles et håp om at vi skal få svar på hva som skjedde. At noen finner ham. Etter mange år. Det skjer jo, sier broren.

Tenker på hvordan det kunne vært

17. juni kommer hvert år. Da blir det ekstra mange tanker å sortere for familien. I år er det 20 år siden forsvinningen.

Kai Tore Eide tenker ofte på hvordan det hadde vært å ha lillebroren her.

GODE KOMPISER: De to brødrene Kai Tore og Bjarne Eide hadde et nært og godt forhold. Foto: Privat

– Vi snakker jo ofte om det nå. Og så blir det ekstra tungt fordi vi har så mange spørsmål. Og så få svar, sier Kai Tore Eide.