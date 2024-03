122 ungdomsbedrifter skal konkurrere om beste idé

På onsdag møtes 122 ungdomsbedrifter til utstilling og konkurranse i Stavanger konserthus. Då skal dei beste ideane kårast.

Novus UB, frå Hetland vidaregåande har utvikla eit nettbrett som skal hjelpe til med integreringa for flyktningar som har kome til Norge, fortel Maria Aasbø, Daglig leder Ungt Entreprenørskap Rogaland.

Andre spennande prosjekt er:

Eco Brick UB, Hetland vgs, Stavanger:

EcoBrick UB lager bærekraftige konstruksjonselementer som består av resirkulerte tekstiler og bærekraftig betong. Målgruppen er bistandsorganisasjoner og privatpersoner i utsatte områder som trenger et trygt og billig hjem. Bedriften består av fire elever som går på topplinjen for innovasjon og ledelse.

Stålkontroll UB, Karmsund vgs, Haugalandet:

Stålkontroll UB lager kjøkkenredskaper av stål. Deres forretningsidé er å bruke stål som egentlig skal kastes til å lage noe som andre kan få bruk for i hverdagen. Bedriften består av fire jenter som går på Teknologi- og industrifag.

Buyused UB, Tryggheim vgs, Jæren:

Buyused Ub flytter den klassiske gjenbruksbutikken over på nett slik at gjenbruk blir mer tilgjengelig for flere. Bedriften består av seks elever som går på studiespesialiserende.

Frisbee UB, Dalane vgs, Dalane:

Frisbee UB utvikler, produserer og selger en resirkulert frisbee i aktivt samarbeid med lokalt næringsliv. Frisbeen passer barn og voksne som spiller frisbeegolf, og som ønsker et bærekraftig alternativ. Bedriften består av seks elever som går på salg, service og reiseliv.