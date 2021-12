12 innlagt på sykehus i Rogaland

Ti personer er innlagt på Haugesund sjukehus med koronaviruset. Det er to flere enn i går. To av disse får intensivbehandling. Dette er det høyeste antall innlagte pasienter siden 29.mars i år. Ved Stavanger universitetssjukehus er to personer innlagt med koronaviruset. Det er en halvering siden gårsdagen. Ingen av disse får intensivbehandling.